Авіаудар по Тернах: знищення агропідприємства та поранення людей

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 30 травня російські військові здійснили авіаудар по селищу Терни, що входить до складу Недригайлівської громади. Внаслідок цього обстрілу аграрне підприємство зазнало майже повного знищення, а також постраждали житлові будинки та місцевий магазин.

Володимир Крапенко, керівник підприємства “Обрій-4”, поділився деталями руйнувань:

“Практично все зруйноване: центральний склад, де були машини, сушарка, зала для очищення зерна. Пошкоджена техніка, склади. Зерно ще було, була гірчиця. Це 25 тонн.” – Володимир Крапенко

Це підприємство, яке стало родинною справою, було засноване 25 років тому і обробляло близько 400 гектарів землі.

Обстріл відбувся близько 23:00, коли російська армія вдарила двома ракетами по території Недригайлівської громади. В результаті атаки одна жінка отримала поранення, їй була надана медична допомога на місці, про що повідомила голова Роменської районної військової адміністрації Валентина Назаренко.

Крім того, ще одне влучання сталося на городі місцевих жителів, про що повідомили кореспонденти з місця подій.

Також стало відомо про влучання в автомобіль, який доставляв хліб в інший населений пункт громади. Цей інцидент стався вранці 31 травня, внаслідок чого водій отримав осколкові поранення, зазначила Валентина Назаренко.