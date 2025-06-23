Авіаудар по Краматорську 21 червня: п’ять загиблих та руйнування будинку

Як повідомляє прокуратура Донеччини

Людмила, мешканка Краматорська, втратила свою квартиру внаслідок удару російського КАБа 21 червня. Вона розповіла, що саме її оселя на четвертому поверсі стала мішенню для авіабомби. Місцеві жителі діляться спогадами про цей жахливий авіаудар.

Вранці 23 червня рятувальники продовжували пошукові роботи на місці трагедії, а після обіду стало відомо про п’яту загиблу особу та завершення рятувальної операції.

Пошуково-рятувальні роботи тривали півтори доби, під час яких рятувальники розібрали 240 тонн зруйнованих конструкцій будинку, згідно з інформацією ДСНС Донеччини.

Людмила була біля будинку вранці того ж дня. Вона зазначила, що виїжджала на вихідні до друзів, що, зрештою, врятувало їй життя.

“На пігулках сиджу. Як можна заспокоїтись, якщо квартира була – і повітря стоїть, нічого більше немає. Поки тільки починаємо, документи, все готуватимемо, зараз відновлюватимемо, все робитимемо.” – Людмила, жителька Краматорська

Жінка згадує, що її квартира була на четвертому поверсі, куди й влучила авіабомба.

“Моя квартира була, на четвертому поверсі, якраз у неї влучили. Як тільки я приїхала, побачила – порожнє місце, взагалі нічого не було. Все порожнє. Навіть завали були на третьому поверсі, там людей моєю квартирою завалило. Людей витягували, одна людина загинула, інша ледь жива.” – Людмила, жителька Краматорська

Після евакуації Людмила повернулася до міста, сподіваючись на спокій, але тепер планує знову виїжджати.

Інша мешканка, Наталія, розповіла про втрату своїх знайомих – матері та сина.

“Коли втрачаєш людей, близьких, знайомих. Як ви думаєте, оговтаєшся? Ні. Мене трясе вже добу.” – Наталія, жителька Краматорська

Ісмаїл, який народився в цьому регіоні, висловив своє обурення діями окупантів.

“Я не розумію, це не люди. По будинках людям, байдуже, це не люди. Я не знаю, я сам народився в тому краю, але я це не розумію. У них немає людського нічого.” – Ісмаїл, житель Краматорська

Деталі удару по житловому будинку в Краматорську

Після 22:00 21 червня війська РФ завдали ударів по Краматорську. Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що окупанти здійснили сім атак, націлившись на промислову зону та житлові райони. Одне з влучань припало на багатоквартирний будинок.

Станом на 00:12 22 червня було відомо про одного пораненого. Прокуратура Донеччини підтвердила, що авіабомба влучила у будинок, частина якого обвалилась. На ранок 22 червня стало відомо про двох поранених чоловіків 69 і 85 років із тяжкими травмами.

ДСНС Донеччини повідомила, що внаслідок обстрілу частково зруйновано 4-поверховий багатоквартирний будинок. Рятувальники деблокували чоловіка 1955 року народження, а також врятували жінку та дівчинку 2010 року народження із заблокованої квартири на четвертому поверсі.

“Саме цей удар був нанесений за допомогою авіабомби, тому немає ймовірності, що тут є вибухонебезпечні предмети.” – Вероніка Бахал, речниця ДСНС у Донецькій області

Рятувальники розібрали 110 тонн будівельних конструкцій, аварійно-рятувальні роботи тривають.

За інформацією поліції, армія РФ вдарила по будинку КАБ-250 із модулем УМПК. На ранок 22 червня було відомо про чотирьох людей під завалами.

Обстріл розслідують як воєнний злочин за статтями 438 Кримінального кодексу України.

Розбір завалів тривав весь день 22 червня. Ввечері стало відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених. Ще одну людину шукали, але роботи призупинили через загрозу повторних обстрілів.

Вранці 23 червня розбір завалів відновили. Після 12:00 начальник МВА повідомив, що рятувальники деблокували ще одну людину. Загальна кількість загиблих – п’ять.