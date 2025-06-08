Авіаудар РФ по Дергачівській громаді: загибель і руйнування 8 червня

Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в Telegram-каналі Вячеслава Задоренка

Вранці 8 червня, близько 04:10, армія Російської Федерації здійснила авіаудар, скинувши п’ять бомб на територію Дергачівської громади в Харківській області. Ця атака призвела до загибелі чоловіка в Козачій Лопані, а його син отримав серйозні поранення.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив про деталі інциденту. За його словами, одна з бомб влучила у приватний будинок.

“Загинув 70-річний місцевий житель, а його 47-річний син зазнав серйозних поранень та був госпіталізований до лікарні.” – Вячеслав Задоренко

Постраждалого чоловіка, який отримав поранення, вдалося витягти з-під завалів, про що повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Ймовірно, під завалами перебуває ще один чоловік. Пошуково-рятувальна операція ускладнена близьким розташуванням населеного пункту до РФ.” – Харківська обласна прокуратура

Крім того, ще чотири авіабомби були скинуті на село Слатине, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 будинків, а також лінія електропередач. В даний час половина селища залишилася без електрики.

Енергетичні служби, а також представники місцевої влади активно працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання.