Авіаудар по Херсону 5 червня: постраждалі та руйнування

Як повідомляє у Telegram Херсонська МВА
5 червня російські військові здійснили авіаційний удар по центру Херсона. Цю інформацію підтвердила Херсонська міська військова адміністрація через Telegram.
Згідно з даними адміністрації, внаслідок обстрілу постраждав 74-річний чоловік, якого шпиталізували з мінно-вибуховою травмою.
Атака також завдала шкоди одному з відділів Херсонської міської ради, де вибито вісім вікон у кабінетах, повідомили в міській адміністрації.
Крім того, три освітні заклади в Херсоні зазнали ушкоджень: у будівлях вибито близько 200 вікон, проте серед працівників немає травмованих, зазначили у Херсонській МВА.
За інформацією прокуратури, зранку армія РФ скинула чотири авіаційні бомби на місто, а також здійснила атаки дронами та артилерійські обстріли. Пошкоджено щонайменше п’ять багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю та навчальний заклад.
Також відомо про ще одного постраждалого – 68-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою, про що повідомили в МВА.
Нагадаємо, що 4 червня в ОВА та МВА вже повідомляли про атаки російських військ дронами на різні райони Херсона, внаслідок яких одна людина загинула, а троє отримали поранення.
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