Авіаудар по Куп’янську 10 червня 2025: загибель і руйнування

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини

10 червня 2025 року місто Куп’янськ у Харківській області стало мішенню для авіаудару російських військ, внаслідок якого загинув 70-річний чоловік. Цю інформацію підтвердила пресслужба поліції Харківщини.

Крім загиблого, внаслідок атаки постраждали ще двоє осіб, віком 38 та 68 років. Вибух призвів до пошкодження понад 30 приватних будинків у місті, що викликало значні руйнування.

Також у селі Вільхуватка Куп’янського району, внаслідок удару FPV-дроном, отримав поранення 38-річний чоловік, якого терміново доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Окрім цього, російські війська обстріляли село Цупівка Дергачівської громади, де було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.

“10 червня російські війська завдали авіаудару по Куп’янську, внаслідок якого загинув літній чоловік і постраждали ще двоє людей. Пошкоджено понад 30 приватних будинків.” – Пресслужба поліції Харківщини

Місцева влада закликає жителів бути обережними, уважно стежити за навколишнім середовищем та повідомляти про будь-які підозрілі ситуації. Важливо дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану, щоб зберегти життя та здоров’я.