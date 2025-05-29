Російський обстріл села Верхня Терса в Запорізькій області: руйнування та жертви

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-акаунті

29 травня 2025 року армія Російської Федерації здійснила напад на село Верхня Терса, розташоване в Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу зазнали пошкоджень кілька приватних будинків, а також є повідомлення про можливу наявність людей під завалами.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що вранці російські війська скинули щонайменше п’ять авіабомб на житлові райони села. Це призвело до значних руйнувань, і наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Цей напад стався після того, як 28 травня російські військові обстріляли п’ятнадцять населених пунктів у Запорізькій області. В результаті атаки на Пологівський район постраждав 49-річний чоловік, який отримав поранення.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій. Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та наданням допомоги постраждалим.