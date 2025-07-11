Авіаудар по Вільхуватці на Харківщині: поранено чоловіка

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 липня російські військові здійснили авіаудар по селу Вільхуватка, що в Куп’янському районі Харківської області. Атака була проведена за допомогою двох авіабомб.

Начальник Вільхуватської сільської військової адміністрації Євген Шаповал повідомив, що удар стався о 10:44. Одна з бомб влучила в будівлю місцевого ліцею, тоді як інша приземлилася на відкритій території при в’їзді до села.

Внаслідок цього інциденту 56-річний чоловік отримав осколкові поранення в голову та спину.

Постраждалого терміново госпіталізували, а на місці події працюють відповідні служби для обстеження території.