Авіаудар РФ по Гуляйпільській громаді Запорізької області: поранено одну людину

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі
27 червня армія Російської Федерації здійснила авіаційний удар по Гуляйпільській громаді, що розташована в Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу одна особа отримала поранення.
Про інцидент о 08:40 повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, поранення отримав 79-річний чоловік, якому вже надається необхідна медична допомога.
Раніше повідомлялося, що армія РФ також атакувала Запоріжжя за допомогою безпілотників, що призвело до виникнення пожеж у місті, а також пошкодження гаражного кооперативу та підприємства.
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