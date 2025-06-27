Авіаудар РФ по Гуляйпільській громаді Запорізької області: поранено одну людину

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

27 червня армія Російської Федерації здійснила авіаційний удар по Гуляйпільській громаді, що розташована в Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу одна особа отримала поранення.

Про інцидент о 08:40 повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, поранення отримав 79-річний чоловік, якому вже надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що армія РФ також атакувала Запоріжжя за допомогою безпілотників, що призвело до виникнення пожеж у місті, а також пошкодження гаражного кооперативу та підприємства.