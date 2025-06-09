Повітряний удар Росії по Рівненщині 9 червня: поранена цивільна особа

Як повідомив у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у своєму дописі
9 червня на території Рівненщини сталася трагедія: внаслідок повітряного удару, завданого Російською Федерацією, постраждала цивільна особа. Про це повідомив Олександр Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.
Він підкреслив, що ніч для регіону була надзвичайно важкою через інтенсивний обстріл з боку ворога.
“Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість російських цілей. Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом.”
Коваль також зазначив, що на місці події активно працюють представники Сил оборони та інших служб, які займаються ліквідацією наслідків атаки та наданням допомоги постраждалим.
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