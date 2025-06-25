Авіаудар у Куп'янську: постраждало вісім осіб, пошкоджено житловий будинок

Як повідомляє пресслужба поліції області у своєму Telegram-каналі

В ніч на 25 червня, близько 03:00, російські військові здійснили авіаудар керованою бомбою по території поблизу житлового багатоповерхового будинку в Куп’янську, що в Харківській області. Внаслідок цього інциденту постраждали вісім осіб, про що повідомила пресслужба поліції регіону.

У результаті атаки було пошкоджено не лише дев’ятиповерховий житловий будинок, але й ангар. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше зазначав, що внаслідок цього авіаудару п’ятеро людей отримали поранення.

Крім того, напередодні, внаслідок удару дрону, 76-річний чоловік отримав травми у своєму подвір’ї і був госпіталізований.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та уважно стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути небезпечних ситуацій.