23 травня Куп’янськ зазнав російського авіаудару, внаслідок якого двоє чоловіків отримали серйозні поранення. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що постраждалі були госпіталізовані у тяжкому стані.

Удар було завдано о 09:20 за допомогою керованої авіаційної бомби. Відомо, що постраждалими є 60-річні чоловіки, які працювали на місцевому комунальному підприємстві.

Стан обох поранених залишається критичним, підкреслив Синєгубов.

Це не перший випадок, коли комунальні працівники стають жертвами атак. Раніше, 8 травня, один із російських безпілотників влучив у автомобіль комунальників, внаслідок чого постраждав працівник водоканалу.

15 травня внаслідок атаки FPV-дроном загинула 55-річна жінка, яка працювала в комунальному секторі, а ще четверо її колег отримали поранення. Тоді ж було пошкоджено службовий автомобіль підприємства, що займається благоустроєм.