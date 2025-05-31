Російський обстріл Слов'янська 31 травня: поранено двох, пошкоджено будинки

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях

У суботу, 31 травня, вранці, місто Слов’янськ на Донеччині стало мішенню для російських військ, які завдали удару по місту. Внаслідок цього обстрілу двоє людей отримали поранення. Про це повідомив Вадим Лях, начальник міської військової адміністрації.

Обстріл стався о 3:20, коли окупанти використали авіабомбу ФАБ, націлившись на приватний сектор Слов’янська. В результаті атаки постраждали щонайменше двоє громадян.

“Наразі перебувають у лікарні.” – Вадим Лях, начальник міської військової адміністрації

Внаслідок російського удару було пошкоджено більше 30 житлових будинків та автомобілі, що свідчить про серйозні наслідки для місцевих жителів.