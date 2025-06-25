Авіаудар по Водяному на Харківщині: загибель та поранення мирних жителів

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

25 червня, близько 03:40, російські війська здійснили авіаудар по житловому сектору села Водяне, що в Куп’янському районі Харківської області, використовуючи керовані авіаційні бомби. Внаслідок цього трагічного інциденту загинула 49-річна жінка, а її чоловік, також 49-річного віку, отримав серйозні поранення і був госпіталізований.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Загиблу звали Людмила Мележик, про що розповів начальник Вільхуватської сільської військової адміністрації Євген Шаповал. Її чоловік, Іван Мележик, наразі перебуває під наглядом медиків у лікарні Харкова.

“Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, вибухові уламкові поранення правої стопи, забій грудної клітки. Евакуйований до лікарні у місті Харкові.” – Євген Шаповал

За словами начальника сільської військової адміністрації, Іван Мележик є рідним дядьком працівниці сільської ради. Внаслідок авіаудару також постраждали будинки місцевих жителів, знищено автомобілі Mitsubishi та ВАЗ 2104, а також пошкоджено лінії електропередач.

З початку минулого тижня, з п’ятниці, в прикордонних районах фіксуються регулярні удари, переважно з використанням керованих авіаційних бомб. Прикордоння охоплює зону в радіусі 0-10 кілометрів від державного кордону.

Раніше, 24 червня, внаслідок російських атак на Куп’янськ, поранення отримали семеро людей. Вдень через удар дроном по подвір’ю постраждав 76-річний чоловік, якого також госпіталізували. Ввечері, внаслідок скидання КАБ на місто, поранення отримали шестеро людей, двоє з яких у тяжкому стані.