Авіаудар РФ по Таврійському на Херсонщині: загиблі та поранені

Як повідомляє обласна військова адміністрація у Facebook

Авіація Російської Федерації здійснила удар по селу Таврійське, яке входить до складу Білозерської громади на Херсонщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація у своїх соціальних мережах.

Внаслідок атаки, що відбулася 25 червня близько 23:20, керовані авіабомби влучили в житлові будинки. Один з постраждалих – 34-річний чоловік, який на момент обстрілу перебував вдома. Він отримав контузію, уламкове поранення стегна, а також мінно-вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловіка доставили до лікарні, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

На жаль, також стало відомо про загибель місцевого жителя, який народився у 1987 році. Внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, він не зміг вижити.

За інформацією прокуратури, в результаті авіаудару було зруйновано частину приватних будинків. Вже розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Крім того, прокуратура раніше повідомляла про те, що 25 червня армія РФ також атакувала безпілотником населений пункт Червоний Маяк та завдала артилерійського удару по Софіївці на Херсонщині.