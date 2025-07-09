Російські авіаудари по Родинському та Білицькому: жертви та руйнування

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура у Facebook

8 липня, ввечері, російські війська здійснили авіаудари по житловим районам Родинського та Білицького, використовуючи бомби “ФАБ-250” з модулем УМПК та “КАБ-250”. Ці атаки призвели до загибелі двох осіб і поранення семи інших, про що повідомила Донецька обласна прокуратура.

В результаті вибуху в Родинському дві жінки отримали серйозні травми, зокрема мінно-вибухові та відкриті черепно-мозкові травми. Також постраждав 67-річний чоловік, який перебував на вулиці, він отримав контузію, осколкові поранення та відкритий перелом. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Невдовзі після цього, російські війська вдарили по багатоквартирному будинку, внаслідок чого 53-річний чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення та гематому. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

Згідно з інформацією прокуратури, удар по Білицькому також призвів до жертв: загинули дві жінки, а троє жителів, віком 19, 28 та 45 років, отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та різані рани.

Внаслідок атак пошкоджено понад 20 багатоквартирних та приватних будинків у цих населених пунктах, повідомили в обласній прокуратурі.

Правоохоронні органи розпочали досудові розслідування за фактами воєнних злочинів відповідно до частин 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.