Російські авіаудари по Запорізькій області 12 червня: руйнування та поранені

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі
12 червня російські військові здійснили авіаудари по Новогригорівці, що входить до складу Гуляйпільської громади Запорізької області. Внаслідок цих атак було зруйновано кілька житлових будинків, один з яких загорівся. Відомо, що одна особа отримала поранення.
Цю інформацію оприлюднив Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Телеграм-каналі.
Він зазначив, що ворог здійснив щонайменше чотири авіаудари по даному населеному пункту.
Крім того, 12 червня російська армія також атакувала приватний будинок у Малокатеринівці, використовуючи FPV-дрон. Хоча будівля зазнала пошкоджень, на щастя, жертв та поранених не було.
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