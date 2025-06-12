Російські авіаудари по Запорізькій області 12 червня: руйнування та поранені

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі

12 червня російські військові здійснили авіаудари по Новогригорівці, що входить до складу Гуляйпільської громади Запорізької області. Внаслідок цих атак було зруйновано кілька житлових будинків, один з яких загорівся. Відомо, що одна особа отримала поранення.

Цю інформацію оприлюднив Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що ворог здійснив щонайменше чотири авіаудари по даному населеному пункту.

Крім того, 12 червня російська армія також атакувала приватний будинок у Малокатеринівці, використовуючи FPV-дрон. Хоча будівля зазнала пошкоджень, на щастя, жертв та поранених не було.