Російський обстріл Харкова 7 червня: загиблі та поранені

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 червня, після 17:30, Харків знову став мішенню для російських атак. Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок обстрілу в центральній частині міста загинула щонайменше одна людина. За його словами, по Харкову було скинуто дві керовані авіабомби (КАБи).

Станом на 18:00, за інформацією директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, п’ятеро людей отримали поранення в результаті обстрілу.

О 18:24 кількість постраждалих зросла до десяти, про що повідомив Ігор Терехов. Він зазначив, що семеро з поранених отримали травми поблизу дитячої залізниці, де сталася одна з влучень. Поранення варіюються за ступенем тяжкості.

Троє інших постраждалих отримали травми в різних місцях, зокрема у приватних будинках, куди також потрапили КАБи, додав міський голова.

О 18:37 Віктор Забашта уточнив, що загиблій було близько 30 років. Він також повідомив про 11 поранених, серед яких переважно молоді люди, яких шпиталізували.

“Наразі це один з тих випадків, коли ситуаційних реакцій практично немає, – дві, здається. Решта – це уламкові поранення, акубатотравми, перелами. Всі – це дійсно вибухова травма.” – Віктор Забашта

О 18:42 начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених зросла до 13 осіб.

Четверо з поранених, які були доставлені до лікарні, перебувають у вкрай тяжкому стані, додав Синєгубов.