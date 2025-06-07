Обстріл села Рубці в Лиманській громаді: загинула жінка, пошкоджено будівлі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 7 червня село Рубці, що входить до Лиманської громади, стало мішенню для обстрілу російських військових, внаслідок чого загинула жінка. По населеному пункту було завдано два удари.

Начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов повідомив про це під час телефонної розмови. Він уточнив, що для атак російські війська використали керовані авіабомби, в результаті чого щонайменше вісім будівель отримали пошкодження.

Олександр Журавльов також зазначив, що обстріли населених пунктів, розташованих на лінії фронту, відбуваються постійно. Зокрема, під вогнем опинилися Ямпіль, Зарічне та Торське. Російська армія використовує FPV-дрони та дрони на оптоволокні для проведення атак.

“Дуже небезпечно рухатись містом, по вулицях”.

Станом на 7 червня у Лиманській громаді залишаються 7 233 людини, з яких 3 800 проживають у місті Лиман. У громаді є також діти, тому родини з неповнолітніми закликають виїжджати в рамках діючої примусової евакуації.

Начальник МВА підкреслив, що останнім часом не зафіксовано випадків повернення батьків з дітьми з евакуації.