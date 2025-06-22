Авіаудар по Слов'янську: загибель підлітка та руйнування житла

Як повідомив начальник МВА Вадим Лях у Facebook-акаунті Вадима Ляха
Вранці 22 червня, близько 5:00, російські війська завдали удару по промисловій зоні Слов’янська. Цей обстріл стався після вечірнього нападу 21 червня, коли близько 21:00 місто зазнало обстрілу, внаслідок якого загинув молодий чоловік, а ще троє осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях у соціальних мережах.
Вадим Лях зазначив, що в результаті ранкового обстрілу жертв не було. Він також розповів, що ввечері 21 червня російські війська використали чотири авіаційні бомби ФАБ-250, які влучили в житлові будинки в центральній частині Слов’янська.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждали багатоповерхові будинки, гуртожиток, близько тридцяти приватних осель, лікарня та автомобілі.
Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій Донеччини, в результаті авіаудару в Слов’янську було зруйновано приватний житловий будинок, під завалами якого рятувальники виявили тіло 17-річного хлопця.
Рятувальники також ліквідували пожежі, які виникли в приватному будинку площею 80 квадратних метрів та в непрацюючій виробничій будівлі площею 3000 квадратних метрів.
“У Слов’янську внаслідок авіаудару зруйнований приватний житловий будинок, з-під завалів якого рятувальники вилучили тіло 17-річного хлопця.”
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