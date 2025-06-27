Авіаудар по Куп’янську 27 червня: постраждалі та наслідки атаки

Про це 27 червня повідомили в Харківській обласній прокуратурі

В ніч на 27 червня російські військові здійснили авіаудар по Куп’янську, використовуючи керовані авіабомби. Ця атака призвела до травмування 59-річної жінки, у якої виявили гостру стресову реакцію.

Про це стало відомо з повідомлення Харківської обласної прокуратури, опублікованого 27 червня.

Згідно з інформацією прокуратури, авіаудар по місту стався близько 3:00 ночі. Внаслідок цього удару були пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди.

Крім того, раніше, о 22:50 26 червня, російські війська скинули дві авіабомби на село Вільхуватку, що в Куп’янському районі. В результаті прямого влучення в приватний будинок загинув 53-річний чоловік.

Всі події перебувають під контролем відповідних служб, а постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.