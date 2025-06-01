Артилерійський обстріл Нікопольщини з FPV-дронами: пошкодження будинків без жертв

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 1 червня Нікопольщина зазнала артилерійського обстрілу з боку російських військ, які також використали FPV-дрони для атак. Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації.

Атака була спрямована на районний центр та населені пункти, що входять до складу Покровської, Червоногригорівської та Марганецької громад.

Внаслідок обстрілу постраждали житлові будівлі: один багатоквартирний будинок та автомобіль отримали пошкодження. Крім того, загорілася приватна оселя, але рятувальники швидко ліквідували вогонь.

На щастя, внаслідок атаки немає загиблих чи поранених.