Обстріли Нікопольщини та Синельниківщини: пошкодження інфраструктури та поранення

Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак

Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі повідомив про нещодавні обстріли, які здійснила російська армія по Нікопольщині та Синельниківщині. Нікопольський район зазнав ударів з важкої артилерії та FPV-дронів, внаслідок чого постраждали громади Нікополя, Марганця, Червоногригорівки та Покровська. Хоча інфраструктура зазнала пошкоджень, на щастя, загиблих і поранених не було.

Вночі сили протиповітряної оборони змогли збити один безпілотний літальний апарат над Дніпропетровщиною.

Увечері 6 липня Лисак зазначив, що протягом дня російські війська здійснили близько тридцяти атак на Нікопольський район, використовуючи дрони та важку артилерію. Удари були спрямовані на Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади.

Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж через займання сухої трави, які рятувальники швидко ліквідували. Пошкоджено інфраструктуру, приватне підприємство, торговельний центр та багатоповерховий будинок. Дві надвірні споруди та одна господарська будівля були знищені, а ще кілька зазнали пошкоджень. П’ять приватних будинків отримали серйозні ушкодження, а також постраждали два газогони та сонячні панелі.

На Синельниківщині внаслідок атаки безпілотника поранено 51-річного чоловіка, якого госпіталізували у тяжкому стані. У Межівській громаді також зафіксовано пошкодження інфраструктури, а внаслідок влучання БпЛА зайнялася приватна оселя.