Артилерійський обстріл Куцурубської громади та дронова атака на Очаків

Про це повідомили в Миколаївській ОВА

21 червня російські війська здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади на Миколаївщині, в результаті чого було пошкоджено дві будівлі. Окрім цього, дрон армії РФ атакував акваторію міста Очаків.

Згідно з інформацією від Миколаївської обласної військової адміністрації, обстріл Куцурубської громади стався о 09:30. У селі Дмитрівка постраждали приватний будинок та господарча споруда. На щастя, ніхто не отримав травм.

Також, о 17:25 того ж дня, армія РФ використала FPV-дрон для атаки на акваторію Очакова, що входить до складу Очаківської громади. Внаслідок цієї атаки також не було зафіксовано постраждалих.

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