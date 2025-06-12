Обстріл Білозерки на Херсонщині: поранення мирних жителів 12 червня

Про це 12 червня у обласна військова адміністрація у Facebook.
12 червня російська артилерія завдала удару по Білозерці, що на Херсонщині. Цю інформацію оприлюднила обласна військова адміністрація у Facebook.
Згідно з повідомленням, близько 10:30 під обстріл потрапила 66-річна жінка, яка знаходилася на своєму подвір’ї. Внаслідок атаки вона отримала вибухову травму та уламкове поранення в попереку і була терміново шпиталізована.
Крім того, раніше в ОВА повідомляли про те, що російські військові 12 червня здійснили атаку на Херсон за допомогою дронів, в результаті чого постраждав чоловік.
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