Артилерійський обстріл у Херсоні: двоє загиблих та поранені мирні жителі

Як повідомляє Суспільне.

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу, здійсненого російськими військами, загинули двоє чоловіків. Цю інформацію 23 травня підтвердила обласна прокуратура.

Обстріл стався близько 12:10, і правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі мирних жителів.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, один із загиблих був 61-річним чоловіком, який загинув у Дніпровському районі Херсона під час обстрілу.

Цього ж дня, приблизно о 11:30, російські війська атакували дронами селище Садове, що розташоване в передмісті Херсона.

Крім того, артилерійський удар також був завданий по Білозерці, де зафіксовано випадки поранень. Дронові атаки на Дніпровський район призвели до травмування ще одного чоловіка.

Також внаслідок обстрілу тяжкі поранення отримала жителька Антонівки, що є передмістям Херсона.