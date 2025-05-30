Російський артилерійський обстріл Херсона: загибель і поранення мирних жителів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 30 травня, вранці російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Про це повідомила обласна прокуратура.

Атака відбулася приблизно о 9:00. Внаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка, які перебували на вулиці, отримавши поранення, що не сумісні з життям.

Правоохоронні органи вже розпочали досудове розслідування у зв’язку з цим воєнним злочином, скоєним російськими військами на території Херсонщини.

Крім того, в обласній військовій адміністрації повідомили, що того ж дня армія РФ атакувала безпілотником село Новорайськ у Бериславському районі, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Троє загиблих, 11 – поранених. Війська РФ обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини

Військові РФ атакували дроном жінку у Дніпровському районі Херсона