Артилерійський обстріл Новодмитрівки на Херсонщині: загинула жінка, відкрито провадження

Про це у своєму дописі повідомляє обласна прокуратура у Facebook
5 липня, близько 06:20, російські війська здійснили артилерійський обстріл села Новодмитрівка, розташованого на Херсонщині. Цю інформацію підтвердила обласна прокуратура.
Внаслідок цього нападу загинула 68-річна жінка, а ще одна місцева мешканка, 48 років, отримала поранення. Обидві жінки перебували на вулиці під час обстрілу.
У прокуратурі повідомили, що за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни було відкрито кримінальне провадження.
Крім того, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін раніше зазначав, що за минулу добу внаслідок обстрілів на території Херсонщини поранення отримали 11 осіб. Армія РФ обстріляла 48 населених пунктів області, що свідчить про ескалацію насильства в регіоні.
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