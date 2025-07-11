Артилерійський обстріл Малої Токмачки: одна загибла в Запорізькій області

Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

11 липня 2025 року армія Російської Федерації здійснила артилерійський обстріл населеного пункту Мала Токмачка, розташованого в Запорізькій області. Внаслідок цього трагічного інциденту загинула одна особа.

Про подію повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі о 11:18.

Відомо, що під час обстрілу загинула 71-річна жінка, яка не встигла врятуватися від вогню.

Раніше повідомлялося, що російські війська здійснили 592 обстріли 16 населених пунктів Запорізької області, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню, авіацію та безпілотники. Внаслідок цих атак одна особа отримала поранення.