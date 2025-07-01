Артилерійський обстріл Куцурубської громади: загибель пенсіонера на Миколаївщині

Про це повідомив очільник Миколаївськоє ОВА Кім в Telegram-канал Миколаївської ОВАПовідомив

Першого липня вранці російські військові здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади, що на Миколаївщині. Ця жахлива атака призвела до загибелі 75-річного пенсіонера, а його 76-річна дружина отримала поранення і була терміново госпіталізована.

Про інцидент повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Вбили 75-річного пенсіонера на власному подвірʼї, його 76-річну дружину поранено.” – Віталій Кім

На даний момент поранена жінка перебуває в лікарні, де їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Цей трагічний випадок підкреслює серйозність ситуації в регіоні, де мирні жителі продовжують страждати від наслідків військових дій.