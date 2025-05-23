Артилерійський обстріл Костянтинівки: загибель людини та пошкодження будинків

Про це повідомляє офіційний Facebook очільника Костянтинівського МВА Сергія Горбунова

У Костянтинівці, що на Донеччині, російські війська вчинили артилерійський обстріл приватного сектору, внаслідок якого загинула одна людина. Цю інформацію 23 травня підтвердив Сергій Горбунов, голова Костянтинівської міської військової адміністрації.

Обстріл стався близько 15:00 з боку тимчасово окупованих територій. За попередніми даними, для атаки російські військові використали ствольну артилерію. В результаті обстрілу не лише загинула людина, але й було пошкоджено два приватні житлові будинки.

Місцева влада активно працює над оцінкою наслідків цього нападу та надає необхідну допомогу постраждалим. Ситуація залишається під контролем, і влада продовжує вживати заходів для забезпечення безпеки мешканців.