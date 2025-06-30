Обстріл села Комишани біля Херсона: загибель людини та розслідування воєнного злочину

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 30 червня, близько 5:00 ранку, село Комишани, розташоване поблизу Херсона, стало мішенню для артилерійського обстрілу з боку російських військ. Внаслідок цього трагічного інциденту загинув 47-річний чоловік.

Цю інформацію підтвердила обласна прокуратура, зазначивши, що розпочато досудове розслідування у зв’язку з воєнним злочином, що призвів до загибелі людини, відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін раніше повідомляв, що за останню добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів у регіоні. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено багатоповерховий будинок та 17 приватних житлових будинків.