Обстріли Костянтинівки 21 червня: загиблі, пошкодження та відсутність газу

Про це у Facebook начальника міської військової адміністрації Сергія Горбунова

У ніч на 21 червня Костянтинівка, що на Донеччині, зазнала щонайменше двох обстрілів з боку російських військ. В результаті цих атак загинула одна людина, про що повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов у соціальних мережах.

Перший обстріл розпочався о третій годині ночі і тривав близько 40 хвилин, під час якого російська артилерія вела вогонь по приватному сектору. Відомо про одну загиблу особу та пошкодження трьох житлових будинків.

О шостій ранку ворог знову атакував Костянтинівку, використовуючи ствольну артилерію. За словами Сергія Горбунова, постраждалих не було, але шість фасадів приватних будинків отримали пошкодження.

“Постраждалі відсутні. Пошкоджено шість фасадів приватних будинків.” – Сергій Горбунов

Крім того, у міській адміністрації зазначили, що 20 червня одна людина отримала поранення внаслідок артобстрілу, що стався о 10:50. Ця інформація не була відображена у зведенні Донецької обласної військової адміністрації.

Поранений звернувся до міської лікарні за медичною допомогою самостійно, а також було пошкоджено фасад одного з приватних будинків.

Внаслідок обстрілів частина Костянтинівки залишилася без газопостачання. Окупанти пошкодили газорозподільну шафу, в результаті чого 1902 абоненти залишилися без газу.