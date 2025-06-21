Обстріли Костянтинівки 21 червня: загиблі, пошкодження та відсутність газу

Про це у Facebook начальника міської військової адміністрації Сергія Горбунова
У ніч на 21 червня Костянтинівка, що на Донеччині, зазнала щонайменше двох обстрілів з боку російських військ. В результаті цих атак загинула одна людина, про що повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов у соціальних мережах.
Перший обстріл розпочався о третій годині ночі і тривав близько 40 хвилин, під час якого російська артилерія вела вогонь по приватному сектору. Відомо про одну загиблу особу та пошкодження трьох житлових будинків.
О шостій ранку ворог знову атакував Костянтинівку, використовуючи ствольну артилерію. За словами Сергія Горбунова, постраждалих не було, але шість фасадів приватних будинків отримали пошкодження.
“Постраждалі відсутні. Пошкоджено шість фасадів приватних будинків.”
Крім того, у міській адміністрації зазначили, що 20 червня одна людина отримала поранення внаслідок артобстрілу, що стався о 10:50. Ця інформація не була відображена у зведенні Донецької обласної військової адміністрації.
Поранений звернувся до міської лікарні за медичною допомогою самостійно, а також було пошкоджено фасад одного з приватних будинків.
Внаслідок обстрілів частина Костянтинівки залишилася без газопостачання. Окупанти пошкодили газорозподільну шафу, в результаті чого 1902 абоненти залишилися без газу.
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