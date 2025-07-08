Артилерійський обстріл Корабельного району Херсона 8 липня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 8 липня 2025 року Корабельний район Херсона став мішенню для артилерійського обстрілу з боку російських військ. Внаслідок цього нападу постраждали житлові будинки, а також була пошкоджена контактна мережа.

Місцева мешканка Галина поділилася своїми враженнями від цієї страшної ночі. Вона перебувала вдома разом із чоловіком та літньою матір’ю, коли почався обстріл.

“Дуже злякалися. Сховалися за двома стінами. У нас все повністю винесло, зараз хлопці зашили. Коли почули перші вибухи, піднялися та відійшли на безпечну відстань від вікон. Було шість “прильотів”. Нам найбільше дісталося, тому що один на дорозі був, а другий прямо під хатою.”

Галина також зазначила, що після обстрілу в їхньому дворі зруйнувалися прибудинкові будівлі, дах та вікна. Це вже другий випадок, коли російські війська завдають удару по їхньому району.

“Нам запропонували житло, якщо немає, де жити, але поки тут наведемо лад.”

Раїса, мати Галини, розповіла, що під час третього вибуху вона встала та одягнулася, а під час четвертого все задрижало і посипалося.

“Взагалі я тут не живу. Прийшла сюди, бо рятуюся з Шуменського району. Вирішила, що безпечно, бо там на восьмому поверсі страшно.”

Обстріли також завдали шкоди оселі Миколи, де постраждали всі меблі.

“Один “приліт” був у хату. Вікна якраз зашили. Обіцяють приїхати, дах чимось закрити, щоб не затікало.”

Крім того, обласна прокуратура повідомила, що вранці 8 липня російська армія скинула вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Херсоні, що ще більше підкреслює небезпеку для місцевих жителів.