Артилерійський обстріл села Мирне на Харківщині: поранені та постраждалі

Про постраждалих повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі

10 липня село Мирне, що входить до Кіндрашівської громади на Харківщині, стало мішенню для артилерійського обстрілу з боку Росії.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

Внаслідок обстрілу 57-річний чоловік отримав серйозні вибухові травми, його терміново госпіталізували з ушкодженнями голови та грудної клітини. Крім того, 66-річна жінка постраждала через гостру реакцію на стрес.

Ця подія викликала значне занепокоєння серед місцевих мешканців та представників влади, які закликають до обережності та пильності в умовах загострення ситуації.

Очікуються подальші деталі щодо обставин інциденту та надання допомоги постраждалим від офіційних джерел.