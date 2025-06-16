Обстріл Херсона 16 червня: постраждала дитина, розпочато провадження

Про це у Facebook повідомила Херсонська обласна прокуратура

16 червня, приблизно о 13:00, місто Херсон стало мішенню для артилерійського обстрілу з боку російських військових. Внаслідок цього нападу постраждала дитина.

Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна прокуратура, опублікувавши відповідне повідомлення на своїй сторінці у Facebook.

У дописі зазначено, що за фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України, яка стосується воєнних злочинів.

Під час обстрілу 15-річний хлопець знаходився на подвір’ї свого дому. Його терміново госпіталізували, про що повідомили в прокуратурі.

Крім того, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що російські військові також обстріляли передмістя Херсона – Антонівку, де внаслідок атаки постраждав чоловік.