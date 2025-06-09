Артилерійський обстріл Білозерки на Херсонщині 9 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 червня 2025 року, опівдні, російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерки, що на Херсонщині. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.

Згідно з даними ОВА, один із снарядів влучив у районі житлового будинку, де знаходилася 34-річна жінка. Внаслідок вибуху вона отримала серйозні травми, зокрема контузію, і була терміново госпіталізована.

Цього ж дня, вранці, Білозерка вже зазнала нападу з боку російських військових, які використали безпілотник. В результаті цієї атаки двоє чоловіків отримали поранення.

“Ситуація в регіоні залишається напруженою, і ми продовжуємо стежити за розвитком подій.”

– Херсонська обласна військова адміністрація

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