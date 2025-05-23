23 травня 2025 року російські військові здійснили артилерійський обстріл території Гуляйпільщини, розташованої в Запорізькій області. Ця атака призвела до поранення двох осіб.

Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що серед постраждалих опинилися 63-річний чоловік та 52-річна жінка. На щастя, їхній стан стабільний, і вони вирішили не проходити госпіталізацію.

Обстріл також завдав шкоди інфраструктурі: зруйновані будівлі молочної ферми, що належить одному з місцевих аграрних підприємств.

Це не перша атака на Гуляйполе: напередодні, 22 травня, російські війська здійснили напад на місто за допомогою безпілотників, внаслідок чого одна особа також отримала поранення.