Обстріл Покровської громади на Дніпропетровщині 13 червня: загибель та руйнування

Як повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак

13 червня російські війська здійснили артилерійський обстріл Покровської громади, розташованої в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Ця атака призвела до загибелі 72-річного чоловіка, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Снаряд влучив у присадибну ділянку, внаслідок чого загинув місцевий мешканець. Крім того, в результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, про що також зазначили в обласній прокуратурі.

Нічні обстріли Дніпропетровщини 13 червня

У ніч на 13 червня російські війська атакували Дніпропетровську область, використовуючи ракети, артилерію та безпілотники різних типів. Під вогнем опинилися Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони.

Система протиповітряної оборони працювала, проте внаслідок обстрілів зафіксовано значні руйнування житлових будинків, підприємств та автомобілів.