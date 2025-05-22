Артилерійський обстріл Херсона 22 травня: загибель мирної жительки

Вранці 22 травня місто Херсон зазнало артилерійського обстрілу з боку російських військ. Внаслідок цього трагічного інциденту загинула 85-річна жінка, яка перебувала у своєму домі під час атаки.

Про цю жахливу подію повідомила обласна прокуратура, зазначивши, що розпочато досудове розслідування у зв’язку з воєнним злочином, скоєним військовими РФ, що призвів до загибелі мирної жительки.

Згідно з даними Міжвідомчого координаційного штабу, обстріл вразив Дніпровський район Херсона і стався приблизно о 5:40 ранку.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Володимир Прокудін раніше повідомляв, що за останню добу російські війська обстріляли 35 населених пунктів у регіоні, зокрема, вогонь вівся по об’єктах критичної та соціальної інфраструктури.