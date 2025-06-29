Обстріл Херсона 29 червня: загибель і поранення мирних жителів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 29 червня, близько 14:30, Центральний район Херсона став мішенню для російських обстрілів. Внаслідок цього трагічного інциденту загинув один чоловік, а ще один отримав поранення.

Про цю подію повідомив Олександр Прокудін, голова обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook. Наразі триває процес встановлення особи загиблого.

Постраждалий, 61-річний мешканець Херсона, був госпіталізований з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Лікарі проводять медичне обстеження, щоб оцінити стан його здоров’я, зазначив керівник ОВА.

Правоохоронні органи зафіксували цей випадок як черговий воєнний злочин, скоєний Російською Федерацією, і розпочали досудове розслідування. За даними прокуратури, обстріл був здійснений з артилерії, коли постраждалі перебували на вулиці.

Це не перший випадок сьогодні: вночі російські війська також обстріляли Білозерку на Херсонщині, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.