Обстріл Херсона 29 червня: загибель і поранення мирних жителів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сьогодні, 29 червня, близько 14:30, Центральний район Херсона став мішенню для російських обстрілів. Внаслідок цього трагічного інциденту загинув один чоловік, а ще один отримав поранення.
Про цю подію повідомив Олександр Прокудін, голова обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook. Наразі триває процес встановлення особи загиблого.
Постраждалий, 61-річний мешканець Херсона, був госпіталізований з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Лікарі проводять медичне обстеження, щоб оцінити стан його здоров’я, зазначив керівник ОВА.
Правоохоронні органи зафіксували цей випадок як черговий воєнний злочин, скоєний Російською Федерацією, і розпочали досудове розслідування. За даними прокуратури, обстріл був здійснений з артилерії, коли постраждалі перебували на вулиці.
Це не перший випадок сьогодні: вночі російські війська також обстріляли Білозерку на Херсонщині, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.
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