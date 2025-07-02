Активізація штурмових дій та дронів РФ на Південно-Слобожанському напрямку

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області російські штурмові групи активізували свої дії, намагаючись зайняти стратегічні позиції для проведення ротацій. Вони також значно збільшили використання дронів на оптоволокні, що дозволяє їм чинити тиск на логістичні маршрути.

Про це 2 липня повідомив офіцер відділення підготовки 13-ї бригади Нацгвардії “Хартія” Олексій Розумний під час ефіру.

За його словами, російські війська намагаються скористатися несприятливими погодними умовами, щоб зайняти більш вигідні позиції.

“Зараз наступив більш вітряний та дощовий період, тому росіяни дещо активізували свої дії. Продовжуються спроби заходу груп піхоти для того, щоб зайняти передові позиції, провести ротації й створити для себе більш вигідні умови. Ми цьому перешкоджаємо шляхом ураження, намагаємося робити так, щоб нашій піхоті не доводилося вступати в ближній бій”

На цьому напрямку, за словами військовослужбовця “Хартії”, росіяни збільшили чисельність своїх штурмових груп до восьми осіб. Це пов’язано з тим, що місцевість дозволяє їм переміщатися непомітно, хоча це також призводить до більших втрат серед окупантів.

Всі переміщення на відстані декількох кілометрів до лінії бойового зіткнення здійснюються пішки, що ускладнює росіянам можливість суттєвого просування вглиб території.

Крім того, Олексій Розумний зазначив, що в зоні відповідальності бригади спостерігається зростання кількості дронів на оптоволокні.

“Вони намагаються їх використовувати більше у глибину, тому що в них є доступ до котушок з довшою оптикою. І намагаються влаштовувати тиск на логістичні шляхи – влаштовують засідки, і це створює додаткові ризики, оскільки оптоволокно, на відміну від звичайних FPV на радіокеруванні, неможливо зупинити за рахунок РЕБ”

Щоб протистояти численним розвідувальним дронам росіян, у “Хартії” використовують FPV-перехоплювачі.