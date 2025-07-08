Наступ Росії в Часовому Яру: втрати та оборона ЗСУ

Як повідомляє ютуб-канал Суспільне

Незважаючи на значні втрати, війська Російської Федерації продовжують свої наступальні дії в районі Часового Яру. Вони активно використовують піхоту, техніку та нарощують кількість безпілотників, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути та атакувати позиції Збройних Сил України. Серед безпілотників, які застосовуються, є дрони-камікадзе та літакові дрони. Проте, захопити місто їм поки що не вдається.

Про ситуацію в Часовому Ярі 8 липня розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, Іван Петричак:

“Штурми у нас кожного дня відбуваються. Противник намагається такими малими своїми штурмовими групами якось працювати. Час від часу залучаються штурмові групи на мотоциклах і квадроциклах. Вони тут активно горять, пересуваються як трасами, так само і лісистою місцевістю. Кожного дня штурми, стрілецькі бої, бійці нашої бригади відбувають ці атаки. Активно також працює наш батальйон безпілотних систем, який нищить противника дистанційно”. – Іван Петричак

За словами Петричака, останнім часом не спостерігається масового залучення російської техніки, проте активно використовується авіація, яка завдає ударів по напрямку Часового Яру та тилових містах, таких як Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Противник постійно застосовує керовані авіабомби та безпілотники.

“Противник не стоїть на місці, противник розвивається і намагається робити так, аби ті його дрони долітали якомога далі. І в принципі така робота відбувається постійно. Ну і разом з тим на цьому фоні противник руйнує населені пункти, куди намагається зайти”, – Іван Петричак

Він також зазначив, що за рік оборони Часового Яру різними підрозділами російська армія втратила понад вісім тисяч бійців.