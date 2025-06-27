Атака на енергетичний об'єкт у Херсоні призвела до відключення електроенергії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

27 червня російські війська атакували важливий енергетичний об’єкт у Херсонській області, що призвело до відключення електропостачання в кількох населених пунктах регіону.

Про цю ситуацію повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

Він зазначив, що фахівці активно працюють над відновленням стабільного енергопостачання в області.

“Наразі фахівці роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію.” – Олександр Прокудін

Крім того, Прокудін закликав жителів Херсонщини бути готовими до можливих тривалих перебоїв з електроенергією.

Раніше, 27 червня, керівник Місцевої військової адміністрації Шанько повідомляв про перебої в електропостачанні через обстріли російських військ у Херсоні.