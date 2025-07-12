Російська атака у Львові: пошкоджено будинки, тролейбусну мережу та надають компенсації

У пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області повідомили про стан пожеж та наслідки обстрілу.

12 липня у Львові внаслідок атаки з боку Росії було пошкоджено два житлові будинки, в результаті чого вибито вікна та двері. За попередніми даними, 28 мешканців потребують тимчасового відселення, про що стало відомо під час брифінгу комісії з надзвичайних ситуацій.

Згідно з інформацією комісії, постраждали мешканці будинків на вулицях Олени Степанівни та Митрополита Андрея. У Галицькому районі зафіксовано 37 вибитих вікон та 7 пошкоджених квартир, тоді як у Залізничному районі – 485 вибитих вікон і 102 пошкоджені квартири.

Директор департаменту вуличної інфраструктури та міської мобільності Олег Забарило повідомив про пошкодження тролейбусної мережі внаслідок атаки:

“У нас у зв’язку з прильотом на вулиці Митрополита Андрея була ушкодження тролейбусна мережа. Тролейбусні маршрути N⁰22 та 30 змушені були об’їжджати. Первинно вони були закорочені, зараз вони об’їжджають по вулиці Шептицьких”. – Олег Забарило

Крім того, постраждала будівля ПАТ “Електрон” та суд. Для мешканців пошкоджених будинків організовано виїзний ЦНАП на вулиці Стороженка, 11, де вони можуть отримати консультації та подати документи на відновлення або компенсацію майна. ЦНАП працюватиме з 10:00 12 липня без вихідних.

В. о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Оліярник розповіла про компенсації, які надаватиме місто:

“Сума компенсації становить 8000 гривень за вибиті двері та 12 000 за вибите вікно. Людям, які потребують відселення, відшкодують вартість оренди квартир у таких межах: 10 000 гривень за однокімнатну квартиру, 12 000 – за двокімнатну та 15 000 – за трикімнатну. Заяву на відшкодування можна подати у виїзних та стаціонарних ЦНАПах.” – Ірина Оліярник

Ректорка “Львівської політехніки” Наталія Шаховська також повідомила про пошкодження вікон у трьох корпусах університету.

У пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області зазначили, що станом на 07:00 всі пожежі, спричинені обстрілом, були ліквідовані. На місцях подій працювали 55 рятувальників та 15 пожежних машин.

Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив: