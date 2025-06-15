Російська атака на офіс Boeing у Києві: наслідки та співпраця з Україною

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на свої джерела, зокрема, на співробітників Boeing, українських чиновників і главу Американської торговельної палати в Україні.

Нещодавня атака російських військ на Київ призвела до серйозних пошкоджень офісу американської аерокосмічної компанії Boeing. Є підстави вважати, що це був навмисний обстріл.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на інформацію від співробітників Boeing, українських чиновників та президента Американської торговельної палати в Україні.

Внаслідок атаки у приміщенні виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Представник Boeing зазначив, що під час обстрілу ніхто з працівників не постраждав, а робота компанії не зазнала збоїв. В Україні Boeing має близько 1000 співробітників.

Крім того, міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю Financial Times підкреслив, що атаки на американський бізнес свідчать про необхідність активної участі США у мирних переговорах щодо України.

Варто зазначити, що Boeing активно співпрацює з українським авіабудівником “Антонов”. На початку 2025 року керівництво Boeing зустрічалося з представниками “Антонова” та міністром оборони України для обговорення подальшого співробітництва.