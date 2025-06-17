Російська атака на Варвинську громаду та Чернігів: наслідки обстрілів

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму сайті.
У ніч на 17 червня російські війська атакували Варвинську громаду та один з житлових районів Чернігова. Ця агресія призвела до травмування однієї особи, а також до пошкодження будинків, гаражів і автомобілів.
За інформацією поліції Чернігівської області, внаслідок обстрілів у Варвинській громаді було зафіксовано численні руйнування житлових будинків і транспортних засобів. Відомо, що одна жінка отримала травми.
В’ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА, повідомив, що 38-річна жінка отримала легкі поранення, і медичні працівники надали їй необхідну допомогу.
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА уточнив, що вибух у Варвинській громаді стався внаслідок падіння російського безпілотника, ймовірно, типу “Герань-2”.
Крім того, російські війська завдали удару по житловому мікрорайону Чернігова, внаслідок чого постраждали будинки та господарські споруди. На даний момент інформації про постраждалих серед мешканців Чернігова не надходило.
Згідно з даними пресслужби Чернігівської міської ради, в результаті обстрілу пошкоджено одну господарчу будівлю, а також зафіксовано незначні ушкодження п’яти приватних житлових будинків.
На місці події працюють фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, які надають допомогу мешканцям у ліквідації наслідків атаки.
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