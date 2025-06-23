Масована атака РФ на Київ: ушкодження кампусу КПІ та наслідки

Як повідомляє Telegram КПІ

У результаті нічної масованої атаки з боку Російської Федерації на Київ, кампус Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського зазнав значних ушкоджень. Проте, на щастя, серед студентів та працівників університету немає травмованих.

Цю інформацію оприлюднив КПІ у своєму офіційному Telegram-каналі. Внаслідок атаки постраждали спорткомплекс, кілька навчальних корпусів, а також чотири гуртожитки.

Університетські служби вже активно працюють над ліквідацією наслідків, а також запрошують всіх бажаючих долучитися до прибирання території.

“Інформація, яка розповсюджується у деяких новинних каналах щодо пожежі будівлі КПІ, руйнувань тощо не відповідає дійсності. Пожежа була у будівлі, яка не належить університету.”

У ніч на 23 червня 2025 року армія РФ здійснила масовану атаку на столицю України, використовуючи дрони та ракети. Міністр внутрішніх справ України зазначив, що найсерйозніші наслідки спостерігаються у Шевченківському районі Києва.

Там було зруйновано цілий під’їзд житлового багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки загинуло щонайменше шестеро людей, а близько двадцяти осіб отримали поранення.