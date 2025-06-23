Масована атака РФ на Київ: ушкодження кампусу КПІ та наслідки

Як повідомляє Telegram КПІ
У результаті нічної масованої атаки з боку Російської Федерації на Київ, кампус Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського зазнав значних ушкоджень. Проте, на щастя, серед студентів та працівників університету немає травмованих.
Цю інформацію оприлюднив КПІ у своєму офіційному Telegram-каналі. Внаслідок атаки постраждали спорткомплекс, кілька навчальних корпусів, а також чотири гуртожитки.
Університетські служби вже активно працюють над ліквідацією наслідків, а також запрошують всіх бажаючих долучитися до прибирання території.
“Інформація, яка розповсюджується у деяких новинних каналах щодо пожежі будівлі КПІ, руйнувань тощо не відповідає дійсності. Пожежа була у будівлі, яка не належить університету.”
У ніч на 23 червня 2025 року армія РФ здійснила масовану атаку на столицю України, використовуючи дрони та ракети. Міністр внутрішніх справ України зазначив, що найсерйозніші наслідки спостерігаються у Шевченківському районі Києва.
Там було зруйновано цілий під’їзд житлового багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки загинуло щонайменше шестеро людей, а близько двадцяти осіб отримали поранення.
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