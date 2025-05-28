Атака на Світловодськ: обстріл Кіровоградської області та наслідки

Як повідомляє Facebook начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича з його допису

Кіровоградська область стала свідком атаки російських військ, які вразили промислове підприємство та житлові будинки в Світловодську. Про це повідомив Андрій Райкович, начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок обстрілу на підприємстві спалахнула пожежа, яку вже вдалося локалізувати. За попередніми даними, троє осіб отримали травми. Також постраждали 76 приватних будинків і один дев’ятиповерховий житловий будинок.

У Світловодську була створена комісія для оцінки шкоди, завданої будівлям. Мешканців міста просять повідомляти про руйнування своїх домівок, вказуючи адресу та номер будинку, а також про пошкодження комунікацій, звертаючись на гарячу лінію виконавчого комітету за номером 068 045 21 55.

У нічний час на Кіровоградщині двічі оголошувалася повітряна тривога: з 23:46 до 00:15 та з 1:32 до 3:32. О 2:12 Повітряні сили України попередили про рух безпілотників у напрямку Кременчука Полтавської області, а о 2:24 – про ракетний удар по Полтаві.