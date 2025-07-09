Російський обстріл Печенізької громади на Харківщині: пожежа та постраждалі

Як повідомляє Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова

9 липня вдень російські війська завдали удару по Печенізькій громаді, розташованій у Харківській області. Удар припав на приватний сектор, що знаходиться поблизу Печенізького водосховища.

Керівник Печенізької селищної військової адміністрації Олександр Гусаров повідомив, що на місці події вже працюють усі необхідні служби. Швидка допомога та кілька пожежних команд виїхали на місце, оскільки в зоні ураження спалахнув сосновий ліс.

Гусаров також зазначив, що над територією громади літають російські розвіддрони, що свідчить про активність противника в цьому регіоні.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загоряння двох будинків внаслідок обстрілу.

Оновлено: в результаті російського удару постраждав 61-річний чоловік. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу, і госпіталізація не знадобилася, як зазначив Олег Синєгубов.