Обстріл Запоріжжя 16 червня: займання на промисловому об'єкті без постраждалих

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі
У ніч на 16 червня Запоріжжя стало мішенню для обстрілу з боку армії РФ. Внаслідок цього на одному з промислових об’єктів виникло займання.
Згідно з попередніми даними, жодних постраждалих не зафіксовано. Про це повідомив Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, у своєму Телеграм-каналі.
На місці події активно працюють екстрені служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки.
“Інформація доповнюється.”
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